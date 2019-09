Critican a la hija de José José, Sara Sosa, por brindar entrevista mientras hermanos buscaban restos del cantante 

Mientras José Joel y Marysol Sosa recorrían Miami en busca de los restos de su padre, el cantante José José; Sara Sosa se sentó en el programa ‘Aquí y ahora’ de Univisión y brindó una entrevista exclusiva, donde contó sobre los últimos días del ‘Príncipe de la Canción’ y las rencillas que tiene con sus medios hermanos.

“Gracias, papá, por todo lo que has hecho. Lo amo y voy a hacer todo lo que me pidió”, dice en la entrevista.

Además, afirmó que su padre fue quien decidió no mostrarse públicamente porque quería estar completamente recuperado, y espera superar las rencillas que tiene con sus hermanos mayores. “A pesar de las diferencias tenemos que estar unidos”, indicó.

Sin embargo, Sara fue muy criticada, ya que lucía tranquila y muchos afirmaron que había ‘secuestrado’ a su padre por la herencia, pues desde febrero del 2018 lo internó en una clínica de Miami y lo aisló de sus amigos y familia.



Recordemos que José José falleció víctima de un cáncer de páncreas, en un centro médico, del estado de Florida, en los Estados Unidos.

La partida del 'Príncipe de la Canción' José José tomó por sorpresa al mundo entero. El cantante de música romántica era muy querido entre el público latino.