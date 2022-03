Luigui Cruz, imitador de José José, se consagró como el ganador de ‘Yo Soy: Nueva Generación’ y este chalaco de 16 años, dijo que jamás se imaginó alzando la copa, pero los sueños se hacen realidad.

“Fue muy emocionante porque desde que ingresé a la competencia nunca me imaginé lograr levantar el trofeo. Yo dije al principio con una o dos galas me voy feliz, pero fui avanzando y salí ganador. Nunca me lo imaginé”, dijo el joven cantante.

Entonces, ha sido un triunfo sorpresivo para ti.

Muy sorpresivo, sinceramente, pero son años de esfuerzo, es tiempo que yo vengo dedicándome a esto y lograr cumplir ese sueño es algo que nunca me lo imaginé.

Como dicen: ‘el que la persigue la consigue’...

Al principio esperé tres años para volver. Estuve en Yo Soy en el 2019, ahí empecé a ver referencias de José José, el cambio de voz me favoreció bastante porque al principio tenía una voz no tan madura y podía verse una parodia. Entonces, mandé videos para Yo Soy y la Voz Kids y no me aceptaban. En ese momento estaba como medio bajoneado, como que no tenía mucho ánimo, pero dije:’ voy a enviarlo una vez más, esperemos que sea por algo’ y me aceptaron.

¿Cómo conoces la música de José José?

Yo a José José lo comencé a escuchar en la radio del carro en el que iba al colegio. Nunca pensé en imitarlo, solamente cantaba sus temas con mi propia voz, pero luego un día me dijeron que había casting en Yo Soy Kids y que mejor que hacerlo con un artista que me encantaba escucharlo como José José. Le he agarrado mucho cariño al artista porque sus canciones, sus letras son muy especiales y creo que el romanticismo que él tiene, la tengo yo al cantar.

Es difícil imitar a José José...

La voz del ‘Príncipe’ nunca podrá ser igualada por ninguna persona porque es una voz incomparable, tenía características especiales en su voz y por eso no existe una persona que lo llegué a imitar exactamente. Lo único que podemos hacer nosotros como fans e imitadores del ‘Príncipe’ es rendirle un homenaje, un tributo para que las nuevas generaciones que vienen no se olviden de la música romántica de los años 70.

Me imagino que después de alzar la copa, seguirás en la música.

He hecho algunas cosas, pero creo que después de esto las cosas van a cambiar bastante. Ha sido una experiencia inolvidable, podría decir que el viernes (día de la final) fue el mejor día de mi vida.

