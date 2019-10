Hijos de José José llegaron a un acuerdo para que sus restos sean despedidos en Miami y México

José Joel, Marysol y Sara Sosa, los hijos del cantante José José, llegaron ayer a un acuerdo para realizar los homenajes a su padre en Miami y México, así como su funeral, tal como lo divulgaron en un video que colgaron en las redes sociales.

El ‘Príncipe de la Canción’ falleció el pasado sábado, y recién este viernes 4 de octubre recibirá en Miami el homenaje póstumo de todos sus fanáticos y de inmediato será trasladado a México, donde el gobierno viene preparando los actos honoríficos en el Palacio de Bellas Artes.

“Gracias a Dios estamos unidos por papá, dialogando, platicando, riéndonos, limando cualquier tipo de aspereza. Todo para que nuestro gran príncipe José José tenga un entierro digno”, afirmó José Joel, el mayor de los hijos del cantante.

En tanto, Sara Sosa añadió: “Muchas gracias a todos por su paciencia, estamos haciendo lo posible para acelerar el proceso, porque queremos que sea en grande como él se lo merece”, precisó.

‘ES MUY PENOSO’



Por otro lado, Carlos Burga, el imitador peruano de José José, dice que es bochornoso y penoso todo lo que pasa entre los hijos del cantante mexicano, y advierte que luego puede ser peor por la herencia que se repartirán.

“Aplaudo que los tres hijos se hayan puesto de acuerdo para los homenajes y el entierro de su padre, todos los fans esperábamos eso, pero luego de eso ¡qué vendrá! Seguro que más peleas por la herencia. Ahora hasta se dice que Sara firmó una exclusividad con Telemundo y José Joel con Univisión, y recordemos que José José murió en un hospicio, abandonado y su cuerpo ha estado desaparecido por algunos días”, detalló el imitador, que le realizará un homenaje el próximo 10 de octubre, en ‘La Estación de Barranco’.



CUANDO VAYAS CONMIGO



Cuando vayas conmigo no mires a nadie

Que tú sabes que yo no consiento un desaire

Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara

Cuando tienes al lado a quien tanto te ama

Cuando vayas conmigo no mires a nadie

Que alborotas los celos que tengo del aire

Que me sienta fatal cuando alguien que pasa

Por un solo momento distrae tu mirada

Cuando vayas conmigo

Ve apoyada en mi hombro

Ve escuchando el latido que lleva

Mi sangre tan solo

Cuando vayas conmigo

Nada debe importarte

Que tu mundo se encierre en tu amor

Y mi amor, cuando vayas conmigo