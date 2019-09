Jimmy Santi: ‘José José era mi hermano y ahora es mi ángel’ | ENTREVISTA | FOTOS

Los amigos son los hermanos que uno elige y eso lo sabe a la perfección Jimmy Santi, quien rompió en llanto tras enterarse del fallecimiento de su ‘compadre’ José José, a quien conoció en los años 70 en Miami.

“La noticia me llegó de sorpresa y me parte el alma (su reciente fallecimiento). Era el mejor amigo que tuve, más que un amigo, era mi hermano, mi ángel y han sido 51 años de amistad. Mi madre era amiga de su mamá, vi nacer a su primer hijo, estuve con él en sus triunfos y cuando tuvo sus problemas con el alcoholismo. Me enamoré de sus canciones, de la voz increíble que tenía”, dijo entre lágrimas Jimmy Santi.

¿Qué recuerdos te deja?

Lo conocí cuando todavía no era José José, vivía en una colonia bastante humilde, era una persona con un gran corazón y estaba enamorado de sus canciones. A mí mujer le gustaba hacer parrilladas y un domingo lo invité a mi casa.

¿Cuándo fue la última vez que se vieron?

Lo fui a visitar dos años atrás, pero también estuve en Miami cuando viajé para invitarlo a mi aniversario (por sus 50 años de carrera artística) y cantamos a dúo.

En tus presentaciones acostumbras a cantar algunas de sus canciones... ¿Te gustaría escribir una canción para él?

No soy compositor, sino intérprete, pero si un compositor compone una canción, sí me gustaría (dedicarle un tema).

¿Piensas viajar a darle el último adiós?

No. Mi hermano ahora es mi ángel.