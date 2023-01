José María Barraza, hijo del popular Miguelito ‘El Chato’ Barraza, está en el ojo de la tormenta por una fuerte acusación de Andrea Muñoz, quien mantuvo un romance con el salsero y habría salido embarazada de él mientras mantenía una relación paralela con otra mujer, según consignó Magaly Tv La Firme.

Recientemente, la joven lo acusó de haberla dejado abandonada en pleno estado de gestación y reveló que le daba tan solo 28 soles diarios para los gastos de su embarazo. A raíz del escándalo, cabe preguntarse, ¿quién es el hijo mayor del famoso ‘Chato’ Barraza?

¿QUIÉN ES JOSE MARÍA BARRAZA?

José María Barraza es el hijo mayor del actor cómico Miguel Barraza y sobrino de la criolla Cecilia Barraza. Tiene dos hermanos, Miguel Barraza y Roberto Barraza, este último sumergido en serios problemas con las drogas, los mismos que han obligado a su padre a tratar de desentederse de él públicamente para evitar daños en su salud física y mental.

Jose María es cantante y actor cómico. Es fundador de la orquesta de salsa ‘Los Barraza’, conocida por su famoso primo Carlos Barraza. Luego de 25 años en la agrupación salsera, decidió tomar su propio camino y lanzarse como solista. Recientemente, ‘Tomate’ descartó que hayan tenido alguna diferencia y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional.

El artista se casó en agosto de 2021 con Carmen Da Silva Lara y actualmente viven en su casa en el distrito de San Luis.

Sin embargo, los proyectos personales y profesionales del hijo del ‘Chato’ Barraza se han visto empañados por el escándalo que se desató cuando Andrea Muñoz lo acusó de abandonarla embarazada.

José María Barraza

En diciembre de 2022, el programa de Magaly Medina difundió la denuncia de la joven rubia, quien aseguró que Jose María Barraza la engañó, la embarazó y hasta la agredió física y psicológicamente estando en estado de gestación.

Andrea Muñoz contó que el hijo de Miguelito Barraza estuvo con ella mientras llevaba una relación paralela con su actual esposa y que se enteró que se casó cuando ya estaba embarazada, por algunas personas que comenzaron a escribirle a través de las redes sociales.

En ese momento, el cantante reconoció que fue infiel pero negó que la joven no haya sabido de su relación oficial. Además, se mostró más que feliz con Carmen Da Silva Lara en su cuenta de Instagram, presumiendo un viaje que realizaron juntos luego del escándalo.

Recientemente, Andrea Muñoz se volvió a presentar en el programa de Magaly Medina y demostró su desesperación ya que está a pocos días de dar a luz y Jose María no se comunica con ella y la tiene bloqueada de todas sus redes sociales.

“Desde que estoy embarazada, él me daba más o menos 28 soles diarios, que son 200 soles a la semana. Hace poco ya me bloqueó porque por ese medio yo le comunicaba que necesitaba. Me ha dejado abandonada”, acotó.

El equipo de investigación de la urraca descubrió que Jose María Barraza tiene dos carros a su nombre y le recomendó que venda uno para apoyar a su pequeño en camino.

VIDEO RELACIONADO

José María Barraza abandonó a la madre gestante de su hijo: “Me daba 28 soles diarios”. Video: ATV

