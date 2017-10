Yo Soy: Ella es Joselin Barrantes, la ganadora de la temporada final [VIDEO y FOTOS]

La joven Joselin Barrantes, de Chimbote, se consagró como la ganadora de la última temporada del programa de imitación Yo Soy tras imitar de manera excepcional a la cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de la agrupación ‘La Quinta Estación’.

Con apenas 18 años, la estudiante universitaria de Odontología interpretó ‘El sol no regresa’ y se llevó todos los elogios del jurado, dejando atrás a los imitadores de José Luis Perales, Los 4 de Cuba, Ariana Grande y los Bee Gees.



“Estoy muy emocionada porque fue un camino duro y difícil, competí contra grandes imitadores. Este triunfo se lo dedico a mi familia, a mi papá y mamá, a mis dos hermanos y a todo el pueblo de Chimbote, que me apoyó desde un principio”, expresó Joselin.

Asimismo, contó que con el dinero ganado en Yo Soy (25 mil dólares) producirá su primer disco.



“Invertiré en mi primer disco, quiero dedicarme a la música más adelante, luego de terminar mi carrera de Odontología”, sostuvo la ganadora de Yo Soy.



Según contó, su historia con la música se inició cuando apenas tenía 8 años. “A mí papá también le gusta la música, él siempre me apoyó, me buscó las oportunidades”, indicó.

"Yo soy": 'Natalia Jiménez' ganó la temporada más corta del reality

Joselin Barrantes se convirtió en la segunda mujer que gana este reality de canto, pues en la anterior temporada Carmen Castro, ‘La India peruana’, alzó la copa y abrió camino a su género en esta competencia.



FIN DE ‘YO SOY’

Luego de 20 temporadas, Katia Palma, Maricarmen Marín y Ricardo Morán anunciaron el final de Yo Soy, que se realizó en San Juan de Miraflores.