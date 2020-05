Muy indignado. Joselito Carrera fue entrevistado por el programa Tengo algo que decirte y manifestó su cólera contra la políticas implementadas por la cadena de colegios Innova School durante la pandemia del Coronavirus.

Joselito Carrera se suma a las protestas de los padres de familia contra Innova School. “Indignado viendo las noticias, me sumo a todo ese grito que hacen los padres de familia del Innova School a nivel nacional. Con más de 60 sedes que tienen en el país y no pueden aplicar la sensibilidad, ni vivir, ni entender la desgracia de todos los padres de familia que estamos pasando en estos momentos”, indica el conductor de televisión.

Joselito Carrera señaló que ha perdido el trabajo y el colegio no le da una respuesta. “Muchos de nosotros, me incluyo he perdido el trabajo, he enviado cartas la directora y no he tenido una respuesta. Viene ocurriendo desde el mes de marzo, solo asisten algunos días y pretenden cobrarte el mes completo. Dado este pronunciamiento del presidente voy a pagar mi pensión, como todos los meses, me doy con la sorpresa de que ellos te siguen cobrando lo mismo”, precisó el conductor.

El conductor de televisión indicó que les han realizado un descuento, al que califica de irrisorio. “Diciendo que si nos van a hacer un descuento irrisorio del 15% que solamente son 103 soles de los casi 700 soles mensuales, que en mi caso y miles de padres de familia vienen pagando”, mencionó Joselito Carrera.

Joselito Carrera también precisó que le parece una burla que les descuenten tan poco porque la cadena de colegios está respaldada por entidades bancarias y que tienen solvencia económica.

Joselito Carrera se muestra furioso contra colegio particular (TROME)

