Joselito Carrera asegura que tiene química con Melissa Klug [VIDEO y FOTOS]

“Melissa es zalamera y enamora a todo el mundo”, aseguró Joselito Carrera, al ser consultado por Melissa Klug, con quien compartirá la conducción del programa ‘Trapitos al aire’, que se emitirá de lunes a viernes, desde este 6 de marzo, por ‘Willax TV’.



“Empezamos un proyecto que solo iba domingos, pero ahora será diario e irá a las 7 de la noche. Seguimos con el mismo elenco (Karla Tarazona y Sully Sáenz), pero ahora se suma una reina más”, comentó Carrera, quien anteriormente ya ha sido vinculado sentimentalmente con la popular ‘Blanca de Chucuito’.



Melissa debutará en la conducción. ¿Qué tal la ‘química’ con ella?

Con Melissa siempre ha existido ‘química’, está mostrando muchas ganas de asumir nuevos retos y ha encajado perfecto en el programa. Dará mucho que hablar.



Ambos grabaron una promoción para el programa y se les ve con los rostros muy juntitos. ¿Se puso nerviosa?

Se intimida, pero igual no ‘arruga’ a nada, es bien osada.

¿No crees que su pareja (Ítalo Valcárcel) se ponga ‘saltón’?

No sabía que estaba con pareja, después me dejó entrever que sí (tenía pareja), pero ella (Melissa) sabe cómo manejar sus cosas.



¿Solo existe una amistad?

Sí. Todo con mucho respeto y ganas de hacer bien el trabajo. Melissa es muy zalamera, enamora a todo el mundo. La veo tranquila, así que si está feliz con su pareja, en buena hora.



LLORÓ POR FARFÁN

Por otro lado, Melissa Klug estuvo invitada al programa de Andrea Llosa, ‘Andrea al mediodía’, donde lloró al recordar su separación con Jefferson Farfán.



“Me separé por lo que todo el mundo sabe, me chocó demasiado porque no solo fue eso. A mi hija de 15 años le dio parálisis facial, mi abuela estaba en cuidados intensivos y Jefferson me dejaba. O sea, era todo junto, fue difícil, se me vino el mundo encima. No aguanté y tuve que estar con tratamiento psiquiátrico. Fue muy duro y ahí apareció Diego (Chávarri)”, indicó Klug. (L. Gamarra)

Melissa Klug rompió en llanto al recordar duros momentos de su vida