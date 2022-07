Joselito Carrera afirmó que ser convocado, nuevamente, para actuar en una de las producciones de Televisa es un sueño hecho realidad y quiere consolidar su carrera en el ‘país charro’.

“El que viene a México y conoce el trabajo sabe que esto es lo que uno busca siempre como actor, conductor, profesional. Esta es una plataforma internacional donde viene gente de todos los países del mundo a probar por el nivel de profesionalismo y la calidad de trabajo. Se me están dando oportunidades y me proyecto a seguir por acá (México) hasta consolidarme un poco más”, dijo Joselito quien participará en la novela ‘Mi secreto’, donde será pareja de la actriz Ana Layevska.

Qué tal la experiencia de trabajar en una producción de Televisa...

La producción mexicana es maravillosa, es A1 y potencia mundial de las producciones, en cuanto a novelas. Las expectativas que tengo es que mi trabajo vaya al nivel de sus producciones, que mi perfil y cierta experiencia (que tengo) pueda aportar a la producción que ellos tienen, tanto en novelas como también en otras producciones.

Podrías contarnos de tu personaje en la novela ‘Mi secreto’

Bueno, no puedo contar mucho. Solo puedo decir que en la anterior novela, ‘Mi fortuna es amarte’, hice del doctor Santillán, que era el médico de la protagonista. En esta nueva producción, ‘Mi secreto’, solo puedo decir que hago de pareja de Ana Layevska, por lo cual estoy muy agradecido y emocionado.

Has trabajado silenciosamente para este momento...

Es importante trabajar siempre con un perfil muy humilde, sin reventarse cohetes, como se dice en Perú. Siempre hay que trabajar con humildad, en silencia, con dedicación y perseverancia. Siempre hay que dejar que nuestro trabajo haga su propio ruido, su propio mensaje, que hable por nosotros.

¿Estás cumpliendo tus sueños?

Y este es un sueño que tenía desde muy pequeño. Gracias a Dios las oportunidades siempre se han dado y también hay que aprovecharlas. Yo estoy muy agradecido con todo lo que he hecho en Perú, con todos los productores, más adelante ojalá que se sigan dando las posibilidades allá también. Pero ahorita esto es lo que yo siempre he buscado como profesional, como ser humano, realizarme y concretar. Eso me hace muy feliz.

JOSELITO SE CODEA CON FIGURAS DE TELEVISA

“¡Primero Dios! y muchas gracias a él por permitirme realizar una de las experiencias que más amo en este camino maravilloso que se llama vida, donde encuentro seres humanos increíbles llenos de talento, humildad y mucho corazón”, escribió Joselito en su Instagram, añadiendo que actuará al lado de grandes figuras como Karyme Lozano, Claudia Ramírez, Ana Layevska, Arturo Peniche y muchos más.

