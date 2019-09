Josetty Hurtado responde a quienes le dicen que no ama su cuerpo por los tratamientos a los que se somete | FOTOS

Josetty Hurtado no se hace problemas. Recientemente ella y su hermana Gennesis han llamado la atención por sus looks y tratamientos para parecerse cada vez más a una muñeca Barbie. Por eso, en su cuenta Instagram comparten fotos y videos de la cirujana plástica que las ayuda con sus procedimientos estéticos.

En la última publicación de la hija mayor de Andrés Hurtado, se ve cómo su cirujana de confianza, Sarmela Sunder, le inyecta un filler y newtox, una sustancia para obtener una piel tersa y casi de muñeca.

El video tiene más de 20 mil reproducciones en menos de dos horas y muestra cómo Josetty Hurtado y su hermana menor se ven casi como gemelas con el procedimiento que les realizan.

Josetty Hurtado se somete a estos procedimientos (Fuente: Instagram)

Sin embargo, una seguidora de la exconductora de TV le dejó un comentario que no le gustó: "Se ve que no amas tu cuerpo". Rápidamente, la joven de 31 años respondió sin mucho pensarlo:

"Más bien me amo demasiado. Por eso hago lo que a mí me da la gana y lo que a mí me hace feliz. Por eso lo tengo todo: salud, mucho trabajo, dinero y amor. De mi novio y mi bella familia. Me siento completamente feliz", escribió.