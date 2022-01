Josetty Hurtado accedió a congelar sus óvulos para en un futuro convertirse en mamá, según ella lo mostró en un reportaje emitido en Hoy es sábado con Andrés. “Esto es una realidad”, afirmó la hija de Andrés Hurtado.

Josetty manifestó que gracias a esta decisión ahora podrá concentrarse en su trabajo, ‘sin tener esa presión’ de convertirse en mamá en estos momentos.

Ella reconoció que pensaba que ya no sería madre: “Ahora sí les puedo decir a mis seguidores, que sí quiero ser mamá; pero todavía no. Perdóneme me pongo muy emotiva”, aclaró.

Hurtado afirmó que se va ‘recargada’ (a los Estados Unidos donde radica) para continuar con su carrera y agradeció al médico Marcelo Velit por ayudarle a cumplir este sueño.

ANDRÉS HURTADO CHIBOLÍN: “ES UNA BELLA DECISIÓN, HIJA PRECIOSA”

Ante la decisión de Josetty Hurtado, su padre Andrés Hurtado, respaldó su decisión y le agradeció también al doctor Velit por todo. “Linda decisión. Yo como papá estoy orgulloso y feliz. Los tiempos de Dios son perfectos”, manifestó.

