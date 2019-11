¡Josetty Hurtado está irreconocible! Se aumentó labios, se puso botox y la critican por su adicción a las cirugías 

Josetty Hurtado , la hija del polémico Andrés Hurtado 'Chibolín', mostró en sus redes sociales el nuevo procedimiento estético al que se sometió en los últimos días y que prácticamente le ha transformado el rostro, ya que se puso ácido hialurónico en los labios y botox en diferentes partes del rostro dejándola irreconocible. Este nuevo 'arreglito' ha generado que varios usuarios la critiquen y crean que se ha convertido en adicta a la cirugía estética.



Desde hace un tiempo Josetty Hurtado ha manifestado su gusto por las agujas y en su cuenta de Instagram ha mostrado todos los procedimientos a los cuales se ha sometido en los últimos años y a pesar de las críticas que recibe constantemente, la joven no hace caso y responde sin problemas a sus detractores.

Transformación que Josetty Hurtado mostró en redes sociales

"Más bien me amo demasiado. Por eso hago lo que a mí me da la gana y lo que a mí me hace feliz. Por eso lo tengo todo: salud, mucho trabajo, dinero y amor. De mi novio y mi bella familia. Me siento completamente feliz", escribió Josetty Hurtado en una ocasión.



Josetty Hurtado y su nuevo procedimiento estético

Con este nuevo arreglito Josetty tampoco ha escapado de las críticas y ella misma se ha encargado de aclararles a algunos de sus detractores que se pone bótox desde los 19 años y ahora que tiene 32 es de lo más normal para ella.



También respondió a una usuaria que le escribió que tiene un problema psicológico.

Josetty Hurtado responde a usuarios que la critican

Josetty Hurtado responde a críticas en Instagram

Josetty Hurtado nuevamente recurrió a un tratamiento llamado 'lip fillers', una forma de aumentar el tamaño de los labios sin recurrir a la cirugía y los implantes, solamente a través de inyecciones.



Anteriormente, un comentario de una usuaria provocó la ira de la hija de Andrés 'Chibolín' Hurtado, quien le respondió a través de sus historias. "¿Te consideras un objeto? Ya que te vende y te pagan bien", la encaró la cibernauta.



"La ignorancia es realmente atrevida. Dan pena y vergüenza. (…) ¡Gente que es infeliz! He borrado y bloqueado más de 200 personas. (…) ¡Vive y deja vivir! Y si no te gusta mi vida, mala mía", fue la contundente respuesta de la modelo 'fitness'.