Josetty Hurtado, la hija de Andrés Hurtado, ‘Chibolín’; pasa un gran momento profesional en su carrera como influencer y asesora de imagen en los Estados Unidos. Josetty vive una vida rodeada de lujos, conduciendo costosos automóviles y vistiendo finas prendas valorizadas, en miles de dólares, en California; según se puedo apreciar en un reportaje de Magaly TV, la Firme.

Conduciendo un moderno McLaren amarillo, la influencer llegó hasta la casa de Jane Gerard, propietaria de la empresa Gerard Cosmetics. Según confesó la joven peruana en el reportaje, recibe un salario anual de 185 mil dólares como asesora de la compañía.

En otra de sus visitas, la hija de Andrés Hurtado llegó hasta For The Stars en la avenida Melrose , del diseñador Jacob Meier, quien ha diseñado vestidos para Jennifer López, Katy Perry y Beyoncé, entre otras.

“Si tú quieres lograrlo en Hollywood, tú tienes que ser agresivo y yo vine, como lo que yo planeo un día ser, una estrella”, manifestó. En otra de sus visitas llegó hasta la casa de la millonaria Theresa Roemer, quien tiene uno de los armarios más grandes y caros del mundo con carteleras que pueden llegar a costar 60 mil dólares, relojes de $ 100 mil y zapatos de 2,500 dólares.

JOSETTY SE PUSO NOSTÁLGICA AL HABLAR SOBRE SU PAPÁ

Pero no todo es felicidad para Josetty Hurtado en los Estados Unidos. Ella se puso nostálgica al recordar que su papá, el conductor y actor cómico Andrés Hurtado ‘Chibolín’, se puso mal como consecuencia del COVID 19. “Mi papa es mi mejor amigo, yo siempre digo si tú te vas, yo me voy contigo, no puedo concebir una vida sin ti”, manifestó.

TROME | La lujosa vida de Josetty Hurtado (Magaly TV, La Firme)

