NO SE DEJÓ HUMILLAR. Josetty Hurtado le contestó con todo a una seguidora que la llamó ‘mona’ en una de sus publicaciones de redes sociales, donde se mostraba al lado de su hermana Gennesis en uno de sus útimos viajes a Estambul.

Todo comenzó cuando una usuaria utilizó los comentarios del Facebook de Josetty para insultarla a ella y a su hermana. “Las monas aunque se vistan de seda, monas se quedan”, escribió en uno de los primeros mensajes del post.

La hija del popular Andrés Hurtado ‘Chibolín’ no se quedó callada y le contestó con todo, dejando en evidencia que pese a las críticas vive su vida sin complicaciones. “Somos monas felices que cumplen todos sus sueños. Bendiciones, saludos desde Estambul, Turquía”, acotó.

Josetty Hurtado responde a seguidora que la llamó ‘mona’

JOSETTY HURTADO: NO NACÍ PARA ESTAR EN LA COCINA

Josetty Hurtado sorprendió a más de uno tras agradecer en TikTok por haber nacido “rica y famosa”. La hija de ‘Chibolín’ aseguró que ella no es “doméstica”, todo esto mientras intentaba pelear un camote.

“Por esto Dios me bendijo ¿Saben a lo que me refiero? Y me hizo rica y famosa porque él sabe que no soy doméstica, no nació para estar en la cocina, nací para contratar chefs”, indicó la influencer.

El video de Josetty, que ya cuenta con más de 20 mil reproducciones, es parte de un trend muy popular de Cardi B, que es la voz que se escucha en el audio.

En los comentarios de TikTok, algunos seguidores le cuestionaron a la hija de Andrés Hurtado por “perder la humildad”, por utilizar el audio; sin embargo, Josetty se respondió: “¿Quién la perdió”?

Mientras que otros usuarios si entendieron que todo se trató de simple humor y la felicitaron por su video. “Divina, hagas lo que hagas”, “Te sale tan natural”, “¡Qué buen video! Buenas vibras”, “Casi me la creo”, son algunos de los comentarios.

