Magaly TV, la firme, presentó un informe en el que Michelle Buché, expareja de Joshua Ivanoff y madre de su hijo, lo acusa de agredirla físicamente. En el informe, la mujer acusa al modelo de ahorcarla.

“Él me ahorcó dos veces y yo me tomé foto de que estaba todo mi pecho rojo y arañado en la última pelea que tuve con él, le lance un cuchillo; le intenté cortar con un cuhillo y fue porque el hue*** me había ahorcado dos veces del cuello”