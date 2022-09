El programa “Magaly TV: La Firme” mostró la segunda parte de la entrevista exclusiva que le hicieron a Oneiviz Cruz, la hermana de Yadira Cárdena, quien dejó mal parado a Josimar tras acusarlo de hablar mal de sus exparejas.

La cubana aseguró que el ‘Rey de la salsa perucha’ le pidió apoyo a su hermana para llevar a su hijo a vivir a Estados Unidos junto a él porque estaba en peligro viviendo con la madre. Para ello, habría argumentado que su expareja Gianella Ydoña vendía estupefacientes.

“Un día llorando me dice, cuñada, imagínate la mamá de mi hijo todo lo que tuvo que vivir en Perú, que si la policía, que si la mamá vendía drogas, que si andaba con delincuentes y (lo decía) llorando porque él es un excelente actor, y resulta que el niño le estorbó y se lo dejó otra vez a la mamá”, comentó Oneiviz Cruz al recordar que, tras ello, el artista llevó a su hijo a vivir junto a la cubana.

La hermana de Yadira Cárdenas también reveló que el salsero vendía una imagen de buen padre, y que incluso se llegó a familiarizar con sus sobrinos.

“Él era cariñoso con los hijos de mi hermana, les compraba juguetes, hacía cosas que hacen los padres por los hijos, hasta con mi hijo”, agregó.

Cuñada de Josimar insulta a María Fe

Oneivis Cruz, hermana de Yadira Cárdenas, salió al frente para contar la decepción amorosa que vivió la estilista tras casarse con el salsero peruano. Asimismo, no dudó en arremeter también contra María Fe Saldaña, quien ha demostrado no tener ningún problema en lucirse junto al padre de su hija pese a que la dejó en Perú embarazada.

“Josimar es una persona narcisista, conoce alguien, lo utiliza y una vez que esa persona ya no le sirve, te corta de su vida. (…) “María Fe es la mujer que él necesita, una muchacha que no tiene cerebro, no tiene amor propio y que él la puede manipular a su antojo”, arremetió.

Ampayan a Josimar con María Fe:

El salsero ignoró las explosivas declaraciones de la hermana de su aún esposa Yadira Cárdenas, quien lo acusa de haber abandonado a la estilista cubana después de obtener su residencia, y este miércoles se lució besando a María Fe Saldaña durante su viaje a México.

