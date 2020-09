Josimar y su novia María Fe Saldaña celebraron a lo grande su primer aniversario. El cantante compartió a través de su Instagram todas las sorpresas que le preparó a la joven en esta fecha especial y demuestra así que hace caso omiso a las declaraciones de su expareja, Gianella Ydoña.

Según se aprecia en sus redes sociales, Josimar y su novia compartieron un delicioso almuerzo y luego se sorprendieron con todos los regalos que se habían preparado el uno al otro.

Josimar celebró con rosas a María Fe Saldaña, mientras que ella llenó de luces y fotografías una habitación para festejar así los primeros doce meses de su relación, la misma que inicialmente estuvo llena de críticas.

Josimar afirma que se casará con María Fe Saldaña (TROME)

Hace unos días, , Gianella Ydoña le recordó al cantante Josimar que continúan casados, tras enterarse de que tendría planes de matrimonio con su nueva pareja, la joven María Fe Saldaña.

“Él puede hacer lo que le guste con su vida, pero nosotros seguimos casados por la iglesia y aún no tenemos planes de divorcio, nunca me ha hablado de ese tema. Si se puede casar mil veces es cosa de él, yo vivo feliz con mi hijito y no me importa su inestable vida”, dijo.

