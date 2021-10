REAPARECE. Josimar estuvo este lunes en vivo en ‘En boca de todos’ para hablar de su nuevo sencillo ‘No me canso’. El salsero se encuentra en Orlando, Estados Unidos, desarrollando su carrera musical, pese a los fuertes rumores de infidelidades a Maria Fe Saldaña y el reciente anuncio de embarazo de la joven.

Tula Rodríguez fue la encargada de darle la bienvenida y aprovechó para mandarle una indirecta en referencia al tema de su expareja. “Qué ha sido de tu vida, cuéntamelo todo y exagera porque si no lo cuentas tú, lo pregunto yo”, dijo la conductora.

“No... tranquilo”, contestó Josimar un poco nervioso. “Como operado dices”, le respondió Tula de manera irónica. “Estoy lanzando mi nuevo sencillo ‘No me canso’, que espero sea del agrado de todos ustedes. Fue muy viral acá en Estados Unidos, sobre todo en YouTube, y estoy feliz por todo el cariño que me ha dado mi gente latina”, dijo el salsero.

La conductora no se rindió e intentó sacarle el tema de la separación de María Fe Saldaña, pero él supo sortear la pregunta. “La letra de tu tema habla de un amor que se fue pero que nunca se apagó ¿También te identificas?”, le consultó.

“Esta canción la escribí tres años atras. Hay muchas que todavía tengo que sacar... ya con los meses.... tienen que suscribirse a mi canal de YouTube para que vean todas las producciones que estamos haciendo con muchos productores buenos en Estados Unidos”, contestó Josimar.

Asimismo, resaltó que está ‘tranquilo’ y enfocado en su carrera. “Estoy feliz de verdad de todas las cosas que se me están dando aquí. Acá hay muchas oportunidades para los cantantes, para la música”, agregó.

JOSIMAR SE QUEDA EN EE.UU. ¿Y MARÍA FE?

Josimar comentó que se encuentra en Orlando, Florida, junto a su mamá y a sus hijos. Aseguró que su hija Josselyn regresó a Perú hace unas semanas para estar con su mamá pero se quedó con su hijito con Gianella Ydoña.

En ese momento Ricardo Rondón le preguntó si iba volver a tierras peruanas y el cantante aseguró que todavía tenía muchas fechas en Estados Unidos, por lo que se quedaría hasta fin de año.

“Sí, me quedo por lo menos hasta el otro año. Estoy con la agenda bien apretada, voy a salir el 17 en el Monitor Music Awards. He grabado un tema con Oscar de León, con Luis Alberto ‘El canario’, gracias a Dios estamos bien, las cosas me están yendo bien”, indicó el salsero.

