Josimar asegura que la relación con su esposa Gianella Ydoña no funcionó, pero son amigos y 'la tormenta ya pasó'

El salsero Josimar Fidel Farfán dijo que siente un cariño especial por su esposa Gianella Ydoña y queda una amistad.

“Somos buenos padres. La relación no funcionó, pero la amistad queda”, afirmó en el programa ‘En boca de todos’.

“Nosotros nos hemos separado en enero, pero nos quedamos callados un tiempo por respeto a nuestra familia. De eso hace tres meses, la tormenta ya pasó y lo que se quiere es estar bien por el bebé”, agregó.

De otro lado, no descartó una reconciliación.



“No puedo decir que sí o no... ella es una buena mujer, vamos a ver qué pasa más adelante. Por ahora estoy tranquilo y ella también. No puedo decir que se fue el amor, porque de la noche a la mañana no se va el amor, así como el cariño y el respeto”, indicó.