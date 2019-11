¡LO CONFESÓ! Angye Zapata revela haber tenido una relación de 3 meses con Josimar cuando era menor de edad

¡LO CONFIRMÓ! La bailarina Angye Zapata reveló que mantuvo una relación con el cantante Josimar tras el fin de su matrimonio con Gianella Ydoña. Además, señaló que estuvo con el cantante cuando era menor de edad.



Magaly Medina tuvo como invitada a Angye Zapata, la exbailarina de la orquesta de Josimar, que fue vinculada con el salsero e incluso fue ampayada ingresando a su departamento.

La joven de 18 años confesó que sí mantuvo una relación con el cantante de 'La Protagonista' y que duró aproximadamente 3 meses. Sin embargo, las fuertes declaraciones vendrían después.

Gianella Ydoña, esposa de Josimar, habló sobre el supuesto romance del salsero con una bailarina: “Hasta vergüenza ajena siento”. (Foto: @josimarfideloficial/@gianella_yl) Gianella Ydoña, esposa de Josimar, habló sobre el supuesto romance del salsero con una bailarina: “Hasta vergüenza ajena siento”. (Foto: @josimarfideloficial/@gianella_yl)

"Mi relación duró con él tres meses. En su momento no hablé nada porque no la pasé bien, me refugié en lo que es el baile", contó Angye Zapata en 'Magaly TeVe'.

La bailarina señaló que está segura de que el salsero es un 'mujeriego' pues señaló que le descubrió muchas mentiras y duda que solo le haya dicho cosas a ella.

"Le descubrí mentiras. Estoy segura (de que es mujeriego). Cuando inicio una relación formal con él no podíamos decir que estábamos por mi edad. Su producción no lo dejaba que ventile que estaba conmigo por la prensa. Me decía que quería todo contigo. Me pidió que viviera con él, pero no acepté", agregó.