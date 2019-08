Bailarina de Josimar fue captada entrando al departamento de salsero y su aún esposa reveló que la botó de su casa

Pese a que Josimar negó insistentemente que no tenía ninguna relación con su bailarina, las cámaras de 'Magaly Tv. La firme', programa de Magaly Medina, captaron a Angye Z, quien es menor de edad, ingresando al departamento del salsero. Mientras pasaban las imágenes, en el set de la 'Urraca' estaba la aún esposa del cantante, Gianella Ydoña.

La joven contó que no sospechaba de la bailarina de Josimar, sin embargo, las actitudes del salsero eran "distintas". "Era obvio que algo le estaba llamando la atención, pero desconocía a qué se debía".



La aún esposa de Josimar dijo que el salsero le confesó que estaba saliendo con la bailarina mucho antes del ampay.



"Ya estábamos separados, vi un par de fotos, y me contó (...) Antes nos llevábamos bien, ahora estoy segura que fue por ella que nos separamos", comentó Gianella Ydoña.



Asimismo, la aún esposa de Josimar mandó un dardo a la bailarina: "Ella está con un hombre casado, cómo puede hablar de un amor propio. No tengo nada que ver en esa relación, no volvería con un hombre así".



Bailarina de Josimar fue captada ingresando a departamento de salsero. (Video: Magaly Tv. La firme)

Incluso, Ydoña mencionó que al parecer Josimar está "confundido" porque hace unos días le dijo que aún la amaba. "Ya ni le presto atención, solo lo escucho".



Finalmente, Gianella Ydoña indicó que la relación con el cantante se va a resquebrajar porque se está asesorando legalmente, agregando que Josimar lo botó de su casa cuando terminaron la relación.



"Me botó con todas mis cosas y con mi hijo. Me fui a la casa de mi mamá por un tiempo hasta que alquiló el departamento donde estoy ahora. Nunca se conmovió”, concluyó la aún esposa de Josimar.