Josimar le responde a su aún esposa: "Gianella es la mamá de mi hijo y la respeto" | FOTOS

El cantante Josimar respondió a las críticas que le hizo a su aún esposa Gianella Ydoña, quien dijo sentir vergüenza ajena de él por haber sido captado saliendo a comer con su bailarina de 17 años, con quien se dice tiene una relación sentimental.

Gianella fue muy específica al indicar que en la supuesta nueva relación de Josimar con la bailarina prefería mantenerse "al margen" porque siente "hasta vergüenza ajena".



Quien sí se animó a hablar fue Josimar. En el marco de la presentación que realizará este sábado en Reinas del show, el intérprete prefiere no dar muchos detalles de su vida privada y dice respetar a la 'madre de su hijo'.

"Gianella es la mamá de mi hijo y la respeto. Lo que tenga que decir, si es necesario, será este sábado en el escenario, ese siempre será el mejor lugar para mostrar lo que siento", dijo Josimar en breves declaraciones.

Por otro lado, el cantante de 'La protagonista' hizo referencia a su nueva apariencia física. "He bajado mas de 20 kilos y parece que voy a seguir bajando (risas). Yo no quería operarme, mi productora prácticamente me obligó, pero ahora veo los resultados y puedo decir que me siento otra persona", precisó.



Las declaraciones de su esposa: