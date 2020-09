Gianella Ydoña le recordó al cantante Josimar que continúan casados, tras enterarse de que tendría planes de matrimonio con su nueva pareja, la joven María Fe Saldaña.

“Él puede hacer lo que le guste con su vida, pero nosotros seguimos casados por la iglesia y aún no tenemos planes de divorcio, nunca me ha hablado de ese tema. Si se puede casar mil veces es cosa de él, yo vivo feliz con mi hijito y no me importa su inestable vida”, dijo.

¿Se casaron por iglesia?

Sí.

Quizás pueda casarse por la vía civil…

A lo mejor sí, pero es un tema que no me incumbe.

¿Su relación de papás ha mejorado?

No tenemos ningún tipo de comunicación. Ambos nos hemos bloqueado de todas las redes sociales. De mi bebé hablo con su mamá.

Como se recuerda, Josimar comentó que le gustaría llegar nuevamente al altar con su pareja María Fe Saldaña, durante su visita al programa ‘Modo espectáculos’ de Latina. (D. Bautista)