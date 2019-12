Josimar Fidel es uno de los artistas que más destacó este año que está por terminar y aunque algunos escándalos hicieron sombra en su vida, siguió adelante demostrando su talento y también dándose una nueva oportunidad en el amor.

Josimar, termina el 2019 y te consagras como el salsero del año.

No sé si sea el salsero del año, pero sí puedo asegurar que la salsa peruana se consagró, este año, como uno de los géneros favoritos de la gente y estamos ante los ojos del mundo. Siempre aplaudiré el trabajo de mis compañeros, mi flaca Daniela (Darcourt), Yahaira (Plasencia), Amy (Gutiérrez), el gran Tony Succar, César Vega, Paula con ‘Son Tentación’, todos en realidad. No es fácil continuar esta carrera, pero este año creo que ganó la ‘salsa perucha’.

¿Qué fue lo más difícil que afrontaste este 2019?

El saber que se dijeron muchas cosas sobre mí que no eran ciertas. Me afectó porque vi sufrir a mi familia. Fueron momentos difíciles, pero Dios fue mi fortaleza y por eso, este año le dediqué dos salsas cristianas a Él porque creo que sin su ayuda no habría podido sobreponerme.

¿Qué cosas corregirías?

No ser tan confiado, antes pensaba que todos los que se encontraban a mi alrededor estaban porque me querían, pero me di cuenta de que no siempre es así.

Eres el artista que más shows hará el 31. ¿Tu pareja te acompañará?

Sí, recibiré las 12 cantándole a mi público. Mi novia siempre está conmigo y seguro también me acompañará en Año Nuevo.

En Punta Cana me comentaste que no descartas volverte a casar. ¿Ya se lo propusiste a María Fe?

No descarto nada en mi vida, pero las decisiones que tome, trataré de no hacerlas públicas.

Eres muy enamoradizo...

(Ríe) Mira, la vida se acaba cuando uno está muerto y yo estoy vivo y, mientras Dios me permita estar aquí, amaré intensamente y le daré a mi pareja lo mejor porque eso vi desde niño en mi casa, mi padre siempre tuvo detalles con mi mamá, por eso soy y seré un buen amante.

¿Ya tienes nombre para tu cuarto hijo?

Mi vida privada la llevaré en mi hogar y junto a mi familia. Solo puedo decir que soy muy feliz y agradecido con Dios por tantas bendiciones.

¿Qué se viene para el 2020?

Lanzaré el videoclip del tema ‘El aventurero’. Se viene un disco hecho en Punta Cana y nadie se imagina la ‘bomba sorpresa’ que también trae. Mi reality en América Televisión y la gira por Europa desde el 30 de enero. Me voy un mes completo.