Josimar denunció a la ex abogada de su aún esposa Gianella Ydoña | VIDEO

El cantante Josimar y su esposa Gianella Ydoña han protagonizado en las últimas semanas un enfrentamiento tras finalizar su relación. La 'protagonista' anunció una denuncia por agresión física y psicológica contra el salsero a través de su abogada, pero a último momento decidió no seguir con el proceso.

La letrada Claudia Zumaeta comentó que el domingo por la noche Gianella Ydoña le envió unos mensajes vía Whatsapp para pedirle que la denuncia que iba a presentar contra Josimar al día siguiente quedara sin efecto.

En entrevista con Magaly TV: La Firme, la abogada mostró los chats donde, sin explicar sus razones, la esposa del cantante dijo que había llegado a un 'acuerdo' con él para llevar una mejor relación.

Pero lo que más sorprendió es que, según la defensora, Josimar entabló una denuncia en su contra en el Colegio de Abogados por supuestamente romper el código de ética profesional.

"Lo que Josimar ha hecho es poner una denuncia en el colegio de abogados en el área de Ética profesional, aduciendo que yo he violado el secreto profesional. Supuestamente yo he hablado de hechos que no me permitió Gianella y eso no es verdad", explicó la abogada.

Claudia Zumaeta aseguró que ella tiene todas las pruebas que demuestran que siempre la esposa de Josimar le autorizaba qué decir y qué no decir cuando declaraba a los medios de prensa sobre el tema.

Cuando le preguntaron por qué creía que Gianella Ydoña terminó aceptando un 'acuerdo' con su esposa, ella comentó: "Yo creo que él manipula a las personas que puede manipular y trata de llegar a acuerdos con las personas que puede hacerlo", declaró.