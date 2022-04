Josimar Fidel comentó que sigue trabajando con su orquesta en Estados Unidos donde cumple presentaciones en ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y adelantó que el 31 de octubre estaría en Perú para cantarle a sus fans, pero lo que más le entusiasma de la posibilidad de venir es cargar a su hijita Jeilani, fruto de la relación que tuvo con Mafe Saldaña.

Josimar, con el sello Cerro Music te está yendo bien en tu carrera, ¿hay shows?

Sí, me está yendo súper bien. Yo estoy trabajando con dos sellos ‘Cerro Music’ y ‘Martin Productions’, hace poco estuve cantando en Nueva Jersey, también Los Ángeles con toda mi orquesta. En mayo estaré en el Festival de la Salsa en Orlando y también en el de Puerto Rico.

¿Y hay posibilidad de que vengas a Perú?

Si Dios quiere el 31 de octubre estoy por Perú.

Tus fans te reclaman...

Sí, lo sé, pero para seguir creciendo artísticamente uno tiene que salir de su zona de confort. Ya había agarrado techo en Perú, pero quería que mi salsa llegara a otro nivel, por eso viajé a Estados Unidos para hacer carrera desde aquí.

Vi en un video en Instagram en el que le cantabas a tu hijita, ya está grandecita.

Sí, está super grande mi ‘gordita’.

El 31 que vienes ya podrás cargar a tu bebé...

Es lo que más deseo y anhelo, todos los días ‘hablo’ con mi gordita bella.

Qué bien que tengas una buena relación con Mafe.

En realidad nunca hubo mala relación con Mafe, otra cosa es que la gente especule cosas y otra es la realidad.

¿Lograste hablar con Gianella (Ydoña), se solucionaron las cosas con ella después de lo que dijo?

Ella habló porque quiso y eso no era real.

Creo que está por allá de nuevo

Sí, pero lejos de nosotros.

SALSA CEVICHERA

Por otro lado, Josimar se pronunció sobre su nuevo emprendimiento, pues ha creado la ‘salsa cevichera’, que es la ‘salsa madre’ para que los inexpertos en preparar nuestro potaje de bandera puedan hacerlo sin problema.

“He creado mi salsa cevichera que se llama ‘Ceviche Jax’. El proyecto lo hice con mi amigo Arturo, la salsa tiene cuatro sabores rocoto, mixtura, huancaína y el clásico y ya tengo los permisos para comerciarla aquí, yo sigo para adelante, nadie me va a bajar la llanta. Le puse ese nombre porque la ‘j’ es por Josimar, la ‘a’ de Arturo y la ‘x’ de Ximena, que es el nombre de la abuelita de mi ‘bro’, él me dijo que su ‘mamita’ es su cábala, así que nos mandamos con eso”, precisó.

Durante la conversación que sostuvimos con Josimar, nos percatamos que respondía en inglés a las personas que le preguntaban por las maletas que llevaba a Nueva Jersey. “Sí, estoy estudiando inglés y bueno ya me defiendo un poquito, por eso es que puedo hablar alguito este idioma, siempre perfeccionándome para dar lo mejor de mí al público y a los míos”, comentó.