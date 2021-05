A través de su cuenta de Instagram, Josimar se disculpó con ‘La Uchulú' luego del desatinado comentario que le izo durante una transmisión en vivo, el mismo que le valió recibir una lluvia de críticas en redes sociales.

Hace una semana, Josimar le hizo una de sus desatinadas bromas a La Uchulú ahora que se convirtió en un jale para El Artista del Año. El cantante le dio un desubicado consejo a la tiktoker diciéndole que debe “chapar el micro como ella sabe”.

“Ah, que cante no más, que cante como ella sabe cantar. Que chape el micro como ella sabe”, comentó el intérprete de “La protagonista”, quien acto seguido soltó una carcajada.

Tras esto, Josimar envió un mensaje en sus redes sociales donde le pide disculpas a ‘La Uchulú' y, además, le brindó su apoyo para cualquier eventualidad que pueda presentarse en el futuro.

“El talento no solo está en la voz. Hay personas que no se dedican a esto exactamente, pero pueden conquistar a millones de personas solos en un escenario. Esa es La Uchulú. Personalmente conocí a “Uchulú” en la academia del Artista del Año y hace mucho tiempo no me reía tanto con alguien tan sincero y alegre. Si en algún momento dije algo a modo de broma que no fue adecuado, te pido disculpas. A veces la criollada nos gana y no medimos las bromas de mal gusto. Cómo te dije hace días, cuentas conmigo para lo que necesites. Ya eres una artista gracias al carisma que tienes. Ahora tienes que salir de sentencia para que me sigas enseñando a bailar”, escribió Josimar.