Salsero Josimar reveló que le cortaron el 85 % del estomago, en la operación de manga gástrica | FOTOS

Josimar es uno de los salseros nacionales más populares de los últimos años, sin embargo hace algunos meses comenzó a lucir evidentemente más delgado, ello debido a una operación de manga gástrica, a la que se sometió, debido a que le fue detectado una prediabetes.



En una entrevista con Domingo al Día de América, Josimar reveló que en esta operación le cortaron el 85 % del estómago y logró bajar más de 38 kilos.



"Me habían detectado prediabetes, colesterol alto y en el mundo que estamos de madrugada, no podía permitir tener diabetes. El doctor me recomendó hacerme la manga gástrica”, detalló Josimar.

Josimar manifestó que ha raíz de la operación ha perdido más de 38 kilos y ahora ha reducido en gran parte su alimentación.



El salsero reconoció que antes de ser sometido a esta intervención, no tenía la mejor alimentación de todas. Su dieta incluida comida con altos índices de colesterol.

No hay duda que Josimar atraviesa por el mejor momento de su carrera artística. Hace poco tuvo una presentación con una orquesta sinfónica demostrando sus dotes como cantante.



Para cuidar su alimentación, Josimar cuenta con un cheff personal, que le prepara los platillos adecuados para cuidar su salud.