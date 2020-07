Josimar vuelve recargado al escenario a través del streaming para presentar su concierto ‘El aventurero vs. las solteras’.

En tus historias de Instagram te he visto ensayando con Susan Prieto...

Sí, Susan tiene una voz tremenda y le compuse una canción especialmente para ella.

¿Por qué ‘El aventurero vs. las solteras’?

Quisimos darle esa temática del contrapunteo al estilo Pimpinela. Dailyn Curbelo, Cielo Torres, Kate Candela y Susan cantan temas echando a los hombres y yo los defiendo. El concierto lo presentaremos este sábado a las 7 de la noche y el público puede verlo adquiriendo sus entradas en www.joinnus.com.

La cuarentena te ha servido para inspirarte...

Ha servido para muchas cosas, también para darnos cuenta de quiénes son los verdaderos amigos, pero gracias a Dios seguimos adelante.

¿Te afecta cuando dicen que mencionas mucho a Dios?

No, porque cada uno sabe cómo actúa, otra cosa es lo que puedan hablar de mí las personas que no me conocen, o se dejan llevar por lo que dice un programa de televisión porque necesita rating. Al principio me afectaba, pero entendí que es un show, aunque el show no es desprestigiar a la gente, y eso es lo que hacen conmigo sin un medio probatorio. (C. Chévez