Gianella, la aún esposa de Josimar: "Si se ha equivocado en escoger, él pagará sus consecuencias"

Gianella, la aún esposa de Josimar, habló sobre la supuesta relación que mantiene el salsero con Angye Z., una bailarina de 17 años que integra el grupo del cantante. El programa 'Magaly Tv. La Firme' pudo contactar con la joven, quien al comienzo se negó a conversar, pero poco a poco soltó algunas palabras.



Magaly Medina dijo que Gianella quiso hablar sobre Josimar en su programa hace unos días y hasta estuvieron en tratativas, pero al parecer el salsero la convenció para que no asista al set de 'Magaly Tv. La firme', llegando a publicar fotos y videos de ambos en su cuenta de Instagram.



Ahora, 'La protagonista' fue consultada sobre la supuesta relación de Josimar con una integrante de su grupo de salsa.



"Deberían preguntarle a él (Josimar) o a esa persona (Angye Z), pero a mí no (...) problemas de terceros no me importa", indicó la aún esposa del salsero.



Gianella fue muy específica al indicar que en la supuesta nueva relación de Josimar con la bailarina prefería mantenerse "al margen" porque siente "hasta vergüenza ajena".



"Si se ha equivocado en escoger, él pagará sus consecuencias", concluyó la expareja de Josimar.



Finalmente, el programa de Magaly Medina informó que la bailarina no es del agrado del grupo de Josimar y mucho menos de la familia del artista.