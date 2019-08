Josimar sobre su aún esposa Gianella Ydoña: "Ha estado en un centro de rehabilitación"

El cantante Josimar Fidel rompió su silencio y, con lágrimas en los ojos, contó para las cámaras de ‘Día D’ que está viviendo un verdadero calvario tras las fuertes declaraciones de ‘La Protagonista’, su esposa Gianella Ydoña y su expareja Andrea García. Además, negó el supuesto romance con su bailarina.



Josimar aseveró que no es un ‘golpeador de mujeres’ y aclaró que la denuncia de régimen de visitas que le entabló a la mamá de su segundo hijo, Andrea García, fue porque está cansado del ‘chantaje’, refiriéndose a que ‘cada vez que ella necesita algo (dinero), sale a hablar (en televisión)’.



Luego, Josimar aseguró que no tiene una relación con su bailarina Angye Zapata, quien es menor de edad, ‘ni con nadie’. “Es mi amiga, la he estado conociendo, como también he podido estar conociendo a otra chica. Soy soltero, es mi amiga, nada más”, remarcó.



Josimar también respondió sobre las declaraciones de Gianella Ydoña, quien dijo que el salsero la botó de su casa con su hijo pequeño.



“Ella lo tiene que probar, es totalmente falso. La última vez que nos separamos, ella se fue de la casa, no sabía dónde estaba... hablé con mis abogados y se hizo una constancia policial. Ahora habla y dice que es un tema de infidelidad, pero antes decía ‘estoy bien con Josimar’”, añadió el salsero.



Además, con lágrimas en los ojos, cuenta que está preocupado por su menor hijo, pues le había dicho que Gianella Ydoña había tenido problemas ‘con esas cosas’, en referencia a ‘sustancias adictivas’.



“Sí. Ella tuvo problemas hace tiempo con esas cosas, las personas que la conocemos sabemos que ha estado en un centro de rehabilitación por eso”, agregó Josimar.



Incluso, contó que hace poco la dueña del departamento que alquila para su hijo le hizo llegar un video, donde se observa a un ‘señor sin polo y ensangrentado’ salir de la vivienda.



“Qué puedo pensar, que mi hijo está corriendo peligro. Nunca he salido a hablar, si estoy saliendo es por estas imágenes. Estoy preocupado por mis hijos (llora)”, dice, añadiendo que pedirá la tenencia de su tercer hijo.