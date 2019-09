¡Da marcha atrás! Esposa de Josimar ya no denunciará a salsero por agresión física y psicológica

Después de anunciar que denunciaría a Josimar por agresión física, psicológica y patrimonial, su aún esposa Gianella Ydoña decidió dar marcha atrás y no entablar ningún proceso legal contra el cantante. Así lo informó su abogada, Claudia Zumaeta.

En entrevista con el programa 'Mujeres al Mando', la letrada explicó que el día domingo a altas de la noche su representada la contactó para decirle que la denuncia que habían anunciado hace varios días, ya no se realizará.

Según contó, Gianella Ydoña conversó con Josimar y ambos habían acordado que, por el bienestar de su hijo, preferían mantener una buena relación como padres y resolver sus conflictos de manera privada.

Abogada de la esposa de Josimar anuncia que no habrá denuncia

"El día de ayer (domingo) yo he tomado conocimiento a través de un mensaje de Gianella que no se va a poder continuar con el proceso, ella quiere desistir de cualquier tipo de denuncia o demanda contra Josimar. Me dijo que es por el bienestar de su hijo, había tenido una conversación con él y llegaron a un acuerdo", relató la abogada.

En varios programas, la abogada había presentado fotos y videos de Gianella Ydoña mostrando heridas en el cuerpo y en el rostro. Por ese motivo, esta semana iban a comenzar con el proceso.

El último fin de semana, Josimar tuvo que cancelar unas presentaciones por temas personales. Además, se sabía que si su esposa lo denunciaba, él tendría al menos dos abogados para su defensa.