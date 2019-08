Esposa de Josimar dispara contra productora del cantante: "Acá eres una tercera que no figura para nada" | VIDEO

La productora del cantante Josimar Farfán, Jennifer Vásquez, se comunicó con el programa 'Válgame Dios' para hablar sobre la situación que vive el salsero. Esto luego de las declaraciones de su aún esposa, Gianella Ydoña, de su expareja Andrea García, y el rumor de un nuevo romance con una jovencita de 17 años, quien es bailarina en su agrupación.

Durante el enlace, la productora aseguró que el cantante no está pasando por su mejor momento a nivel personal y que ella no puede dar detalles de ninguno de los casos, pues se trata de su vida personal.

Sí aclaró que la bailarina menor de edad cuenta con el permiso firmado por sus padres para poder trabajar en la orquesta, pero no podía asegurar si existe romance con Josimar porque hasta el momento él no le ha dicho nada.

En su intervención, Jennifer Vásquez mencionó que no que no quería abordar la ruptura de Gianella Ydoña y el salsero, pues se trataba de un tema 'delicado' que no se habla en televisión, sino en privado.

A los pocos minutos, la 'Protagonista' se comunicó con el programa en vivo y aclaró cómo se dio su salida de la casa de su aún esposo. De acuerdo a la joven, ella se retiró de la vivienda por pedido del propio Josimar y la abogada de él -supuestamente sin el consentimiento del cantante- puso la denuncia en la comisaría de 'abandono de hogar'.

En otro momento, cuando Rodrigo González le consultó si es que ambos podían parar con la 'guerra', ella señaló que solo salió a defenderse de los ataques en su contra porque se dijeron cosas que no son, como el supuesto abandono de hogar.

En ese momento, la productora le preguntó qué clase de ataques eran los que había escuchado para poder aclarar la situación, pero Gianella Ydoña le dijo que no hablaría con una trabajadora, sino con el propio Josimar.

Productora: Me gustaría saber qué es lo que te molesta que están diciendo de ti.



Gianella Ydoña: No entiendo qué lugar tienes aquí porque tú eres una trabajadora más. Yo soy la esposa y tengo que hablarlo directamente con él. Acá eres una tercera que no figura para nada.

Productora: Que bien que quede claro que soy una trabajadora. Soy su productora y trato de manejar la imagen...



Gianella Ydoña: (Interrumpe) Pues que se encargue él de su tema porque sino yo también mando a mis trabajadores a que hablen contigo.



Productora: ¿Qué trabajadores tienes tú Gianella? Me preocupa. Espero no sentir una amenaza de tu parte porque creo que somos personas lo suficientemente adultas para poder conversar esto y solucionarlo de la mejor manera. Además, eres una señora...



Gianella Ydoña: (Interrumpe) El pleito es entre Josimar y yo. Gracias. Chau Peluchín