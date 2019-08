Expareja de Josimar revela que hijo del cantante dice: ''mi papá duerme con su amiga''

Nuevas declaraciones contra Josimar. Andrea García, expareja y madre de uno de los hijos del cantante conversó con el programa 'Magaly TV: La Firme' sobre la nueva relación que el artista mantiene con una bailarina de 17 años.

Según su testimonio, su hijo de más de cuatro años se ha visto afectado por esta situación y hasta contó cómo el menor se refería al romance de su papá con la jovencita.

"Hablo con su familia, les comento qué está pasando con mi hijo que viene y me dice: 'mamá, mi papá duerme con su amiga', refiriéndose a la nueva chica Angye Z. Mi hijo conocía quién era la esposa, sabe quién es Gyanella", contó Andrea García, expareja de Josimar.

Además, manifestó que el niño está muy triste pues no solo ya no ve a su papá, sino que es consciente que hay una nueva mujer viviendo en su casa y, por eso, el cantante ya no duerme con él, sino con su nueva pareja.

"Josimar dormía con mi hijo cuando él iba. Ahora que he visto que la chica entra con la llave, a mí me escandaliza porque no es la primera mujer que mi hijo ve", explicó la mamá del menor.