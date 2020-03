El salsero Josimar ha sido blanco de críticas y de alerta entre los programas de espectáculos por su delgadez extrema, sin embargo, esta sería su real contextura. Una foto de los archivos de Trome.pe revelan lo delgado que era el cantante a sus 20 años, edad en la que también se convirtió en papá.

En noviembre del 2019, Josimar Fidel se sometió a la operación de manga gástrica y logró bajar cerca de 33 kilos. Este dramático descenso en su peso generó que el cantante luciera completamente distinto. Su aspecto delgado alertó a sus seguidores, quienes consideraban que se veía poco saludable. Al respecto, el cantante indicó que todo lo contrario. "Me habían detectado prediabetes, colesterol alto y en el mundo que estamos de madrugada, no podía permitir tener diabetes. El doctor me recomendó hacerme la manga gástrica”, detalló.

Además, Josimar Fidel se refirió a las críticas que alertaban sobre un problema de salud por su delgadez: “(...)Gracias a Dios estoy totalmente sano, sin colesterol, sin triglicéridos. No tengo hígado graso, no tengo la famosa prediabetes, tengo todas mis vitaminas completas, tengo el 100% de energía todo el día que cuando estaba gordito (...) así que deja de j*** y estar dando información falsa acerca de mi salud que te vas a seguir metiendo en problemas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Su delgadez no es poco saludable, por el contrario. el salsero lucía esta contextura a los 20 años según hemos podido ver en los archivos de Trome.pe. En aquella oportunidad, el salsero contó que se convirtió en papá de una niña a esa edad. Josimar Fidel revela que sintió miedo, pero asumió su rol con mucha responsabilidad. Años más tarde, ya con ‘algo de experiencia’, nacieron sus dos hijos varones. Reconoce que la labor no ha sido fácil, pero ha seguido el ejemplo de su progenitor Carlos Fidel, quien le inculcó valores para educar a Jonely (13 años), Joaquín (4 años) y Jostín (1 año), el ‘centro de su universo e inspiración’.

En esa entrevista también revela la influencia de su padre en su vida. “Mi papá era mi mejor amigo, mi mánager, mi guardaespaldas, quien hizo que jamás me dé por vencido ante los obstáculos que se me presentaron en la vida. Fue la persona que me inculcó valores, sencillez y humildad”, contó Josimar Fidel.

Josimar

