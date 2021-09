La vedette Deysi Araujo le pidió a María Fe Saldaña tener mucha fuerza para salir adelante con su hija, pues no es la primera ni la última madre soltera que luchará por su hijo. Además, lamenta que el salsero Josimar Fidel siga sin madurar tras confirmarse que volverá a ser padre.

“María Fe tiene que concentrarse en su hija y velar por ella, ser madre soltera es duro pero se puede salir adelante. Yo lo fui a los 19 años, el padre de mi hijo me abandonó y me costó mucho salir adelante, pero se puede, hay que tener mucha fuerza y amor por nuestros hijos para sobreponernos. Ella no será la primera ni la última madre soltera en este país”, señaló la vedette.

Además, lamentó que el salsero Josimar Fidel no haya cambiado, tras conocerse que estaría en saliditas con otra chica en Miami. “Es una pena que siendo tan exitoso en lo artístico no lo pueda reflejar en su vida privada, pues siempre se lució amoroso con María Fe y parecía que había sentado cabeza. Algunas personas confunden el ser padre con dar una mensualidad, pero no solo es dar una pensión, sino criar de la mejor manera a los hijos y hay que empezar por el ejemplo”, indicó.

‘YO NO HAGO PORNOGRAFÍA’

Hace unos días, la vedette Deysi Araujo dijo que respeta el trabajo de Xoana González en Onlyfans, pero marca distancia de ella porque no se dedica a hacer pornografía, pues no va con sus principios. Además, señala que la argentina debe de estar desesperada para haberse dedicado a eso y ganarse la plata fácil, y lamenta que su esposo no pueda trabajar para sacarla adelante.

Deysi, la argentina Xoana González dijo que con su Onlyfans se acaba de comprar un departamento, ¿qué opinas?

Hay una gran diferencia entre ella y yo, pues no hago pornografía. Si yo hiciera porno, ya tendría 4 edificios, pero por principios no lo hago, debe ser vergonzoso para su familia verla así, pues tiene madre, padres, hermanos. Me parece que ella debe de estar desesperada para haber llegado a eso, es la manera más fácil de conseguir dinero, no le veo un mérito ni buen ejemplo para otras chicas.

¿Te parece mal que haga pornografía?

Respeto su trabajo, así como respeto el trabajo de todos. Debe tener su público, y yo el mío, a quienes les ofrezco sensualidad. Pero creo que no se debe llegar a tanto, ella tiene dos buenas y pies para ganarse también la vida de otra manera, es más, recuerdo que decía que su esposo era pizzero y muy trabajador, pero al parecer más vende el panetón de su mujer.