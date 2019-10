¿Tienda de Josimar Fidel vende polos de Mickey Mouse 'bamba'? Disney podría entablarle demanda millonaria | VIDEO

Josimar Fidel inauguró su tienda de venta de polos y accesorios con la imagen de Mickey Mouse de Disney, pero el salsero podría enfrentarse a una millonaria demanda por parte de la empresa de entretenimiento por comercializar productos sin licencia ni autorización, pues en el Perú solo la empresa Arval es la única con los derechos de comercialización de productos del 'ratoncito' de Walt Disney.



En el programa 'Magaly Tv: La Firme', el gerente de Arval, Miguel Ángel de la Flor sostuvo que lo que está haciendo Josimar es una competencia desleal, ya que ellos pagan regalías anuales a Disney para poder comercializar sus productos en todas las tiendas del país.



De acuerdo al programa de Magaly Medina, la empresa Arval pagaría alrededor de 100 mil dólares anuales para tener la licencia exclusiva de comercialización, mientras que Josimar usa la imagen de Mickey Mouse sin pagar absolutamente nada.

Magaly critica a Josimar

Tras la presentación del reportaje, Magaly Medina no dudó en comparar los productos que se vende en la tienda de Josimar Fidel con los verdaderos que se distribuyen en todos las tiendas por departamentos del país.



"Es una pena. Así no podemos hacer empresa en el Perú. No se quién vigila esto. No sé si es Indecopi o el emporio Gamarra tiene sus propios fiscalizadores. Creo que Josimar debe fijarse en esas cosas y respetar las marcas oficiales, No puede decir 'yo soy Josimar y puedo hacer lo que me da la gana'", indicó la 'Urraca'.

DEMANDA MILLONARIA



Tras conocerse que Josimar Fidel no contaría con el permiso para distribuir este tipo de productos, podría enfrentarse a una posible demanda millonaria del mismo Disney, pues estaría atentando contra la propiedad intelectual.



"Como figura pública creo que debemos dar el ejemplo. En Gamarra hay emprendedores que han empezado de cero y se han hecho un lugarcito, entonces no puede ser que una persona como Josimar venga y nos sorprenda a todos vendiendo una marca patentada y que además tiene un distribuidor oficial que paga por la licencia una cierta cantidad de plata", agregó Magaly Medina.