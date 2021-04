El cantante de salsa, Josimar Fidel está más que feliz de ser parte del reality de canto y baile ‘El Artista del Año’, que se estrenó este último sábado por la noche. Aseguró que esta vez sí se quedará hasta el final de la competencia. Es más, alzará la copa.

“La primera vez que estuve (en el reality) se me juntó la chamba por los shows, presentaciones y tenía que recibir unos discos que me había ganado. Me dijeron: ‘vienes o los pierdes’ y tuve que salir (de la competencia)”, explicó Josimar Fidel.

Además, el intérprete reconoció que en esa gala él pesaba cerca de 115 kilos lo que le impedía moverse con comodidad, en cambio ahora considera que está más ágil para desempeñarse mejor en la etapa de baile.

“Ahora tenemos que levantar la copa, pero hay artistas muy fuertes... Antes estaba con 115 kilos, estaba con 40 kilos de más. Ahora estamos más ágiles... Ahora estoy al 100% dedicado al programa, 100% dedicado a los ensayos, no me perdí ningún, he llegado a tiempo”, señaló muy entusiasmado.

Josimar no piensa casarse por ahora

El pasado 14 de febrero, el cantante sorprendió a su enamorada, María Fe, al pedirle la mano en un show en vivo por el Día de los enamorados. Sin embargo, hoy aseguró que no piensa en casarse.

“En mi vida sentimental estoy feliz... ¿Matrimonio? Hablar de matrimonio ahora sería irresponsable cuándo recién estamos viendo qué hacer, todavía hay mucho pan por rebanar, recién tenemos un año y tanto de relación, no tenemos mucho (tiempo). Igual estamos con calma, felices, no hay apuro”, dijo de forma contundente.

Lamentó una vez más el video de Tik Tok que publicó en el que, en broma, se refirió a la falta de camas UCI. “Aprendí que la gente piensa que somos un ejemplo a seguir, pero todos nos equivocamos”, señaló el salsero, quien dio una gran noticia, pronto estrenará un tema con el reconocido salsero Tito Nieves.