El salsero Josimar Fidel se animó a hablar sobre el amor y sobre su sólida relación con su pareja María Fe Saldaña tras las grabaciones del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

El cantante grabó al videoclip del tema ‘Tú te lo pierde’ con dos bella modelos aspirantes a Miss Perú y aseguró que su pareja no sintió celos pese a que fue grabado todo en su casa.

“No, ella sabe que esto se trata de trabajo y, por el contrario, Mafe estuvo en todo momento apoyándonos y vigilando que todo quede bien, las mujeres son más detallistas. Además, hace tiempo me pedían que grabe con modelos peruanas, ya había hecho dos videos en Colombia, y no era justo dejar de apreciar la belleza peruana. En “Tú te lo pierdes” pueden ver las bellezas que tenemos en nuestra tierra”, dijo contundente el salsero.

Sobre a quién le dedica este tema que habla sobre un amor perdido señaló: “No sé, prefiero quedarme con eso para mí (risas). Es una letra fuerte, pero sí creo que nadie debe rogarle amor a nadie. El amor siempre debe ser libre”. Además agregó que su corazón está “feliz, madurando poco a poco”.

Josimar criticó a “pseudo artistas” que participan en “los privaditos”

El salsero no dejó pasar la oportunidad para criticar a los artistas que participan en los famosos “privados” (fiestas ilegales durante la pandemia) y aseguró que hay otras formas de salir adelante.

“Siento que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de las personas. Yo lamento la irresponsabilidad que existe en los pseudo artistas que se arriesgan y, al mismo tiempo, arriesgan la vida del público al que dicen querer. Hay miles de formas de salir adelante y nadie puede estar a favor de algo que pone en riesgo la vida. Los escenarios fueron los primeros en apagarse y serán los últimos en prenderse”, sentenció el artista.

Josimar participó por segunda vez en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya (edición que se verá este domingo por América Televisión) y demostró sus cualidades como chef junto a Tommy Portugal. Ellos se enfrentaron a Giuliana Rengifo y Susan Ochoa.