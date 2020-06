¡PIRATA E INFORMAL! El programa de Magaly Medina denunció en su edición de hoy a una misteriosa página de Instagram a la cual el salsero Josimar agradeció por enviarle unas pijamas con diseños personalizados de Disney, superhéroes, Alianza Lima, entre otros, aparentemente sin autorización alguna, mucho menos de la famosa marca del ratón Mickey. El equipo de la ‘Urraca’ también evidenciaron que esta supuesta empresa pertenece a la marca del salsero ‘Josifid’ y sería informal, ya que no entrega boleta ni factura.

En octubre del 2019, el programa ‘Magaly Tv: La Firme’ puso en evidencia el ilegal proceder de Josimar luego que este inaugurara una tienda de ropa en el emporio de Gamarra con diseños de Mickey Mouse y de otros personajes de Disney, pero sin tener ninguna autorización, por lo que el único distribuidor en el Perú indicó al espacio de espectáculos que por esta falta, la franquicia americana podría entablar una demanda millonaria.

En esta ocasión, los periodistas de Magaly Medina al ver un video en el Instagram de Josimar empezaron a investigar y se dieron con la sorpresa que la empresa ‘DyM Comford’ tenía el mismo número telefónico de contacto que la marca ‘Josifid’, del salsero y pertenecería a la madre del salsero.

Josimar acusado de piratear productos Disney otra vez y no dar boleta ni factura

Fue así que al contactar vía Whatsapp con ‘DyM Comford’, el mensaje automático confirmó que se trataba de la misma empresa de Josimar, pero al hacer el pedido y pedir factura, el interlocutor indicó que no se otorgaba este documento ni boleta de venta.

JOSIMAR NO QUISO FORMALIZAR CON DISNEY

Miguel Ángel de la Flor, gerente de textiles Arval y único distribuidor autorizado en el Perú de los productos Disney, manifestó que la empresa ‘DyM Comford’ no tienen autorización para ofrecer productos o diseños de los personajes de esta franquicia. “No son clientes nuestros y tengo entendido que no están autorizados”

“Él fue pirata. Intentó trabajar, nos reunimos con ellos, ofrecieron formalizarse, sacó por los medios que quería formalizar, después dijo que mejor que no , que se iba a comunicar con nosotros. Le dimos toda la apertura como para poder empezar a trabajar de manera formal con él y puso en sus redes que había que ser formal y que la piratería no es buena y no sucedió nada de eso”, dijo De la Flor.

En tanto, Rosi Arévalo, representante de los derechos de auditoría de Nickelodeon en el Perú, también negó que Josimar tenga autorización para utilizar los personajes de esta franquicia infantil en sus diseños. “Yo personalmente administro los contratos y ha negociado los contratos de licencia con los personajes de Nickelodeon y ‘DyM Comford’ es la primera vez que incluso lo escucho”, indicó.

Agregó además que “sería la segunda vez que está infringiendo las normas. Nunca he tenido un acercamiento con Josimar y ‘DyM Comford’ o cualquier empresa relacionada a este personaje”.

TUVO QUE CERRAR TIENDA

Cuando saltó el escándalo de piratería de los personajes de Disney tras la inauguración de la tienda en Gamarra, Josimar sostuvo que la dueña de la marca era su mamá y que sus productos eran un homenaje que él le hacía a su personaje favorito: Mickey Mouse, pero a los días tuvo que cerrar su establecimiento debido a la denuncia de Magaly Medina.

De acuerdo al programa de Magaly Medina, la empresa Arval pagaría alrededor de 100 mil dólares anuales para tener la licencia exclusiva de comercialización, mientras que Josimar usa la imagen de Mickey Mouse sin pagar absolutamente nada.

“Como figura pública creo que debemos dar el ejemplo. En Gamarra hay emprendedores que han empezado de cero y se han hecho un lugarcito, entonces no puede ser que una persona como Josimar venga y nos sorprenda a todos vendiendo una marca patentada y que además tiene un distribuidor oficial que paga por la licencia una cierta cantidad de plata”, agregó Magaly Medina.

