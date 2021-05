“Prepárate Josimar”, dijo Janet Barboza, luego de anunciar que será jurado vip este sábado en el reality ‘El Artista del Año’. Ante esta advertencia, Josimar Fidel salió al frente para defenderse y aclarar que él no cuenta con el punto extra de la conductora sino con su talento.

“No sé qué jurado VIP será, pero es parte del programa. Ella todos los días me para chancando, entonces, la verdad, ya sé que no cuento con el punto de Janet, yo cuento con mi talento”, señaló Josimar Fidel.

El intérprete se está preparando para cantar el tema ‘I want to break free’ de la legendaria banda británica ‘Queen’ este sábado 15 de mayo a las 9 de la noche. Aseguró que sorprenderá cantando en inglés.

“Voy a sorprender con mi inglés, me está yendo bien con la canción, al principio me asusté porque yo no hablo inglés, solo lo básico, pero voy a sorprender. La producción siempre me exige, yo sabía desde un principio que sería así, y eso me gusta porque me permite ser el artista que quiero ser, esto me ayuda en mi crecimiento como artista. La meta es levantar la copa”, señaló.

También reconoció que fue justo que la gala pasada Millet Figueroa haya ganado los puntos más altos de la noche. Dijo que Milett lo tenía “merecido”, debido a que se esforzó mucho por lograrlo. “Creo que todos los participantes estamos mejorando gala a gala y eso es bueno porque la competencia se está poniendo fuerte”, dijo.

Tal como lo dijo Pamela Franco, él también salvaría a ‘Chikiplum’ de la sentencia y dejaría que se vaya del programa a Fabio Agostini, quien según él cuando el español “está en la pista piensa que está en el gimnasio”.

Josimar Fidel anunció que este año iniciará su gira en Estados Unidos. También hará grabaciones con artistas internacionales. El cantante está trabajando para la ansiada internacionalización de su carrera y agradeció por el apoyo de su público.