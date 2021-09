El último domingo María Fe Saldaña, pareja de Josimar, anunció en su cuenta de Facebook que espera a su primer hijo pese a los rumores de infidelidad que pesan contra el salsero. Sin embargo, este lunes, el programa de Magaly Medina anunció encuentros del ‘rey de la salsa’ con desconocida rubia.

“Todos los detalles de la rubia que se luce con Josimar mientras María Fe anuncia públicamente su embarazo”, dice el reportero de la ‘urraca’ en el reportaje.

En las imágenes se muestra a Josimar en un restaurante con la desconocida mujer y también al interior de su camioneta.

Josimar fue captado con desconocida rubia mientras María Fe Saldaña anuncia embarazo. Video: Magaly TV

En las últimas semanas, la conductora Magaly Medina ha ‘ampayado’ en varias ocasiones al salsero con mujeres en diferentes eventos. Su última polémica fue cuando estaba en Estados Unidos, mientras su pareja María Fe Saldaña se encontraba en Lima.

MARÍA FE SALDAÑA CONFIRMA EMBARAZO

Tras los fuertes rumores de embarazo, María Fe Saldaña terminó con las especulaciones y confirmó que se encuentra esperando a su primer hijo con Josimar. Sin embargo, dejó entrever que se habría separado del artista.

“Las cosas no han sido fáciles... Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados”, dijo.

Saldaña señaló que no han sido tiempos buenos, pero que hará todo lo posible por dedicarse al 100% a su pequeña hija, a quien pondrá de nombre Jeilani.

“Eres la persona que me da fuerzas y me ayuda a salir adelante de todas las adversidades que se presentan, de hoy en adelante solo seremos tú y yo. Prometo darte todo lo mejor de mí y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme”, sentenció.

“Mi niña bonita Jeilani, solamente nosotras sabemos lo fuerte y valiente que somos. Te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Perdóname hija, prometo que desde hoy seremos muy felices”, agregó.