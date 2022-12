El cantante de salsa Josimar reconoció que a lo largo del 2022 ha cometido varios errores en su vida; sin embargo, reflexionó y reveló que le ha servido para enfocarse en su familia y en su carrera profesional.

“Es parte de la vida, del proceso, altas y bajas, pero se va este año 2022 y viene este 2023 súper feliz, contento por mi carrera, mi familia, por todas las cosas buenas que me están pasando”, dijo ante las cámaras de “América Espectáculos”.

“(¿Si reconozco algunos errores?) El que no comete errores no es humano. Soy humano, cometo errores y me puedo equivocar como todo el mundo se equivoca, pero siempre es bueno sentarse un ratito, meditar y ver en qué fallaste como para que este nuevo año empieces como nuevo”, puntualizó.

Al ser consultado sobre si considera que las polémicas que vivió en su vida personal le afectaron en su carrera, Josimar se refirió. “Mi vida personal es una, mi carrera es otra, la gente me sigue porque le gusta mi música, por como canto, no por lo que uno se pueda equivocar”, indicó.

Por otro lado, el cantante de salsa afirmó que su relación con María Fe Saldaña y su familia está mejor que nunca. “Estoy bien, bien con mi familia, con mi vida y estoy feliz con todo eso” , manifestó cuando le consultaron por su pareja.

Josimar habla de sus errores y aciertos en el 2022