¡LO DESMIENTE! La expareja y madre del hijo de Josimar Fidel, Gianella Ydoña, señaló que su fastuosa boda con el cantante fue real y no ‘simbólica’ tal y como él lo aseguró hace unos días.

“Lamentablemente si nos casamos. Es falso (que haya sido simbólico)”, escribió Gianella Ydoña en su cuenta de Instagram respondiendo algunas de las interrogantes de sus seguidores.

Como se recuerda, en entrevista con Trome, Josimar aseguró que nunca se había casado, ni por civil ni por la iglesia, y que su boda con Gianella Ydoña fue simbólica.

“Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad”, contó el cantante.

Josimar: Gianella Ydoña y su mensaje en Instagram

Hasta el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado a fondo sobre este hecho lo que si está claro es que Josimar asegura que está soltero y feliz al lado de su nueva pareja con quien se comprometió.

Josimar Fidel se comprometió con su pareja María Fe Saldaña entregándole un hermoso anillo Versace, el pasado 14 de febrero en Milano, Italia, y descartó que vaya a convertirse en padre por cuarta vez.