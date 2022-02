Josimar Fidel rompió su silencio y aclaró que jamás quiso rehacer su vida con Gianella Ydoña y aseguró que la madre de su hijo’, le comentó que ‘editaron’ sus respuestas y que habló de él por dinero . También afirmó que su expareja no es la ‘protagonista’ de nada porque esa canción ya existía y fue un cover que convirtió en salsa.

“Al principio no quería hablar porque estaba pensando qué iba a hacer, pues me sorprendió lo que dijo y también saber que estaba en Perú”, comentó el salsero.

¿Gianella no estuvo viviendo en Miami, en tu casa, con tu hijo?

Ella vino a Estados Unidos para traer a mi hijo y esa vez se quedó tres semanas aquí. Luego volvió y se quedó tres días con el bebé, después se fue a Nueva York.

¿Hablaste con ella?

Sí, le pregunté por qué dijo esas cosas que me dejan mal parado.

Comentó que intentaste rehacer tu vida a su lado y tener otro hijo...

En el audio que grabé dijo que la contactaron para entrevistarla sobre sus negocios y que habían editado sus respuestas.

Pero, ¿por qué lo hizo?, ¿no tienen una relación cordial?

Me aseguró que lo hizo por dinero. Yo estoy tranquilo aquí y debe estar agradecida de que a mi hijo no le falta nada, que tiene otra vida. Ya estoy cansado de quedarme callado y que en redes sociales me saquen la m...

También se compadeció de Mafe (Saldaña) por todo lo que pasó cuando estuvo embarazada y tú hacías tu vida en Estados Unidos.

Imagínate, compadeciendo a Mafe que es una chica trabajadora, no he hablado de esto con ella, pero nuestra relación de padres está bien, todos los días hablamos por nuestra hija. Esta chica solo molesta y molesta, y las dos veces que vino a Estados Unidos no le trajo ni un ‘Cua Cua’ a mi hijo.

Tu esposa debe estar incómoda con lo que comentó...

Obviamente. Cuando ella vino para acá, mi esposa la llevó al hotel, le pagó el hotel, le compramos el pasaje para que vaya a Nueva York, le dimos un dinero para su estadía allá, la llevamos al aeropuerto y no me parece justo que haga todo esto.

Gianella afirmó que ustedes sí se casaron.

No hay matrimonio por ningún lado, pueden buscar. Encima, en sus redes sociales dice que es ‘La protagonista’ y no es la protagonista de nada porque la canción ya existía, es un cover que hice en salsa.

A raíz de sus declaraciones, también salió en el informe que este 9 de febrero tienes una audiencia para la disolución de tu matrimonio (con Michelle Moscol) allá.

Sí, ya salió el divorcio y nada más.

¿Ahora sí vas a formalizar con tu nueva pareja?

Sí, ahora sí.

¿Y es solo por los papeles?

Yo no necesito papeles porque tengo todo en regla en este país. Tengo visa de trabajo, pero que sigan hablando lo que quieran.

Gianella dio a entender que no vivías con tu nueva pareja (Yadira Cárdenas)...

Vivo con mi pareja, con sus hijos, mis hijos, mi mamá, su mamá, estamos todos juntos en familia.

ESTO CONTÓ GIANELLA

Gianella Ydoña, concedió una entrevista para el programa ‘Magaly TV , la firme’ donde reveló que el salsero le había propuesto retomar su relación y tener otro hijo.

“Como que me molestó un poco al comienzo, me dijo como para intentarlo, pero ya no pasaba nada... Me decía para hacer una vida acá... me decía ‘vamos a hacer otro bebé'.... Cuando yo estuve allá ellos (Josimar y María Fe Saldaña) estaban de novios, hacían videollamadas”, indicó Gianella, quien aseguró que cuadró al salsero para que respete a su pareja, porque ella se portó bien con su pequeño.

Asimismo, comentó que Mafe iba a viajar, pero al parecer no le dieron la visa y mostró su solidaridad con ella porque no pasó un buen embarazo. “Sea lo que sea es la hermana de mi hijo”, aseguró.

