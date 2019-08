Gianella Ydoña, esposa de Josimar, niega padecer adicción: "Estoy dedicada a mi hijo y no salgo de mi casa"

Gianella Ydoña , esposa de Josimar Fidel, afirmó que el salsero le pidió que se retire de la casa en donde vivían y después terminó siendo denunciada por ‘abandono de hogar’.



Además, negó los rumores de tener alguna adicción. “Yo no abandoné el hogar, Josimar me pidió que me vaya con mi hijo. Luego, supe que me denunció y explicó que eso lo había hecho su abogado sin su consentimiento. Quiero negar esos rumores de que tengo alguna adicción, estoy dedicada a mi hijo y no salgo de mi casa”, comentó en ‘Válgame Dios’.



En defensa de Josimar se pronunció su productora, Jennifer Suárez, quien aseguró que la bailarina Angye Zapata no es la actual pareja del salsero.



‘NO VE A SU HIJO’

​

Por otro lado, Andrea García, madre del segundo hijo del salsero, señaló que el cantante no visita a su hijo, pero que la ha enjuiciado pidiendo un régimen de visitas.

“Josimar no ve a mi hijo, tiene 4 años, en el colegio le hacen bullying porque le dicen que no tiene papá. Encima me enjuició pidiendo un régimen de visitas, hace cosas que no entiendo”, detalló Andrea, quien anteriormente lo calificó como un hombre agresivo.