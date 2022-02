La expareja del cantante Josimar, Gianella Ydoña, sorprendió a propios y extraños, al revelar cómo es la vida íntima del cantante de salsa junto a su nueva esposa, la empresaria cubana Yadira Cárdenas.

La joven, contó en entrevista exclusiva para el programa ‘Magaly TV, la firme’ que el intérprete de ‘Con la misma moneda’ se desvive por la joven.

“Ellos se dicen: papi y mami, todos nos llevamos super bien. Él es bien cariñoso, le cocina, la atiende, es como su reina”, señaló Gianella Ydoña.

Sin embargo, advirtió que a la cubana podría pasarle lo mismo que a las exparejas de Josimar, quienes fueron abandonadas por el cantante. “Todos conocen a Josimar y su patrón, espero que no sea así”.

Además, Gianella Ydoña lamentó la situación en la que se encuentra María Fé Saldaña, quien dio a luz el año pasado al nuevo hijo de Josimar, pero sin el apoyo emocional del cantante.

“No se merecía (ese fin) ... Me conmueve su situación porque no me hubiera gustado pasar por eso. Gracias a Dios yo pasé un buen embarazo y un buen parto, algo que a ella le faltó... Tiene que seguir adelante, la vida continua”, agregó la joven.

