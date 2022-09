Josimar Fidel está nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, el salsero se dejó ver en Colombia con Maria Fe Saldaña, madre de su última hija, mientras su esposa cubana se quedó en Estados Unidos y al parecer, se encontraría en shock por el encuentro del cantante con su expareja.

Las conductoras de ‘Un día en el mall’ informaron que el intérprete realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para mostrar uno de sus últimos ensayos, aunque decidió desactivar los comentarios para evitar que sus fanáticos le pregunten por la polémica en la que se ve envuelto.

“Hace un año más o menos Josimar está con una nube negra encima, cada cosa que hace, es mala decisión tras mala decisión... él en sus redes tienen toda la libertad de poder compartir su talento, su música, su arte, pero justo en este momento está en un ambiente tan polémico porque se le ha visto junto a María Fe, la mamá de su bebe, que dejó embarazada aquí y se casó con otra persona en Estados Unidos... ha sacado la residencia y se dice que después de la residencia, su actitud ha cambiado... se ha ido a Colombia, está con Maria Fe y la actual esposa no tenía ni idea. Él, como si nada, decide hacer un en vivo para mostrar sus ensayos y los comentarios los tenía que desactivar ”, dijo Valeria Florez.

Por su parte, Andrea Arana reconoció que el cantante hace buena música pero antes muchos compartían sus transmisiones en directo para ser parte del show desde sus casas, aunque ahora, la gente está más enfocada en sus escándalos. “Josimar se debe a un público, se ha hecho conocido en base a su talento, no a escándalos, pero ahora parece que esta historia se le ha volteado”, sentenció.

Finalmente, la conductora de ‘Un día en el mall’ le recomendó ‘barrer todo el polvo’ y ordenar sus ideas para ser el de antes. “Alíneate los chacras pero tienes que volver a encaminarte en que la gente se enfoque en la música, como siempre ha sido, y no en los escándalos. Si María Fe se va a Europa con su hija, se va armar el verdadero bururú”, indicó.

Josimar se encuentra inmerso en la polémica luego de dejar a su esposa cubana en Estados Unidos para reencontrarse con María Fe Saldaña. Video: Willax

ESPOSA DE JOSIMAR ESTARÍA DEVASTADA

Magaly Medina difundió este jueves mensajes de unos supuestos allegados de Yadira Cárdenas, la actual esposa de Josimar, quien al parecer está destrozada luego que el salsero la abandonara para viajar a Colombia con Maria Fe Saldaña y su hijita.

Según la urraca, estas personas, que se niegan a identificarse, aseguran ser testigos, vecinos y amigos del círculo cercano de la cubana y le escribieron al ‘Chismefono’ para dar detalles sobre la relación entre el cantante y la joven estilista americana.

“Fui testigo del amor de Yadira y Josimar. Él se dedicó a enamorarla, siempre cariñoso y Yadira fue una verdadera madre para sus hijos. Todo cambió cuando el agarró su residencia, ahí sacó su verdadera cara. El muy hipócrita le hizo un cumpleaños espectacular y ella feliz posteando fotos sin saber que estaba siendo engañada. Él y Maria Fe confabularon para sacarle los papeles, ella lo amaba mucho, me imagino lo destrozada que está ”, escribió uno de los supuestos testigos de su matrimonio.

Otra persona, que dijo ser allegada a la familia de Yadira, indicó que están destrozados porque Josimar dejó un desastre en Orlando. “Nos engañó a todos. Yadira está desesperada, está en shock, no quiere hablar, no quiere comer, esto es horrible. No solo fue engañada por Josimar, sino que también por Maria Fe. Yadira tuvo una conversación con ella porque estaba sospechando y Maria Fe le confirma que ellos no estaban juntos y nunca volvería a haber nada, que ellos se habían hecho mucho daño, cuando ya estaban de acuerdo en verse en Colombia, ellos confabularon juntos este show”, acotó.

En ese sentido, los llamó mentirosos, cínicos y falsos. “No hay perdón de Dios para esos dos. Todos estamos muy dolidos, él se encargó de engañarnos a todos, nosotros lo queríamos mucho, creímos en él y nos engañó... crear este plan con su ex es tan maquiavélico, tan frío” , agregó el testigo.

TE PUEDE INTERESAR

Valery Burga ‘explota’ contra Evelyn Vela: “Me arrepiento de haberme casado con ella, no me satisface”

Andrea Arana anuncia encuentro con Nicola Porcella luego que la minimizara como conductora: “Lo hicimos hablar”

Bailarinas de Alma Bella acusan de maltrato a Yolanda Medina y ella explota: “Los insultos me llegan”