Considera que lo hace para herirla. Gianella Ydoña publicó un furibundo mensaje en redes sociales donde expresa toda la cólera que le hace sentir que su hijo comparta tiempo con la actual pareja del cantante Josimar.

Gianella Ydoña recibió muchos comentarios sobre la cercanía de su hijo con la actual pareja del cantante. Ella se mostró muy molesta porque Josimar publicó grabaciones en las que aparece el hijo de ambos con María Fe.

“Yo no tengo la culpa de que mi hijo tenga que compartir su cama con la de turno. Eso díganselo a Josimar, a mí también me jode mucho. Es más él sabe que no puede subir ni fotos de mi hijo con alguien más, pero bueno le gusta joderme y no le haré caso”, menciona la joven en su publicación de Instagram.

DIMES Y DIRETES

En febrero de este año, Josimar y Gianella protagonizaron fuertes intercambios de palabra por un viaje a Europa que realizó en cantante con su actual pareja. En aquella oportunidad, la joven acusó al salsero de “no traerle ni una media a su hijo” tras el viaje que realizó.

“No voy a decir qué porque eso queda para mi espacio íntimo, pero mi familia y mis hijos saben que nunca llego con las manos vacías... y mucho menos para mis hijos”, precisó Josimar.

Josimar le responde a Magaly Medina

VIDEOS RELACIONADOS

Josimar habla de supuesta pérdida que sufrió su pareja

Josimar se incomoda cuando le preguntan por qué su tienda en Gamarra está al lado de stand de Gianella Ydoña

TAMBIÉN PUEDES LEER

Josimar le contesta a Gianella Ydoña por decir que no le trajo ‘ni una media’ a su hijo de Europa

Josimar Fidel: Foto muestra lo delgado que era cuando tenía 20 años y sorprende a sus seguidores

Josimar: Gianella Ydoña desmiente a cantante y asegura que su boda no fue 'simbólica’