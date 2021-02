EMOTIVA DESPEDIDA. Josimar Fidel lamenta la muerte del animador de su orquesta, Jorge Muñoz. El cantante publicó una grabación en su cuenta de Instagram de la última conversación telefónica que sostuvieron. Cabe destacar que Muñoz es el padre del imitador de Ozuna- Yo Soy.

Josimar le dice “viejito” al animador. El cantante sabía que la salud de Muñoz se había deteriorado porque no lograba conseguir una cama UCI. “Hace un par de días me dijeron que ya debíamos despedirnos y me costaba aceptarlo. Tú sabes que eso No fue una despedida. Quedamos en que este iba a ser nuestro año y prometiste que Llegarías a los 91″.

El cantante indicó que pese a los esfuerzos que hizo Jorge Muñoz por reponerse, finalmente falleció. “Pero te fuiste, Dios necesitaba un ángel como tú allá arriba y aunque me cueste aceptarlo. Hoy si debo decirte ADIÓS”.

AGRADECE A LA GENTE QUE APOYÓ A MUÑOZ

Josimar era muy cercano al animador. Cuando se enteró que se encontraba bastante delicado de salud, realizó un concierto virtual para cubrir los gastos. “Gracias a toda la gente que colaboró en el Concierto para lograr darle la Mejor calidad de vida a JORGE MUÑOZ. Hoy se fue y deja un vacío irreemplazable en mi orquesta y mi corazón”.

Josimar le agradece el entusiasmo que ponía en todas las presentaciones de la orquesta Yambú. “Jorgito, te repito, una y mil veces más: te quiero viejito lindo. Eres el segundo ángel que el Yambú tiene en el cielo. Salúdame a mi viejo y te prometo que vamos a hacer historia”.

LA ÚLTIMA LLAMADA

En la grabación que publicó Josimar se escucha la voz de Jorge Muñoz. El cantante le pide que luche contra la enfermedad que lo tenía postrado los últimos días en cama. “Viejito lindo, te quiero mucho, gracias por todos los años que le brindaste a la orquesta. Gracias por ser un pata de pu(...). Te quiero mucho, hu(...)”.

Josimar continúa diciéndole que tiene el apoyo de todos sus amigos. “Ándate tranquilo, aquí esta toda la familia contigo. Dios está contigo, siempre va a estar contigo por ser un pata chévere”, menciona.

El animador intenta calmar a Josimar y le dice que este año va a ser mejor: “Un año extraordinario, va a ser buenazo”. El cantante le da la razón, pero le pide que se recupere: “Lucha, tú puedes hacerlo. No te quedes causa”.

Jorge Muñoz le habla de su edad, “voy a cumplir 71 años”, Josimar le pide que le prometa que llegará hasta los 91. “Tienes que cumplir 91, nadie te va a cambiar, párate de ahí. Tú puedes hacerlo”. La llamada termina con el animador diciendo que mañana empezará sus terapias.

